Москва, 6 мая, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Россия сегодня переживает историческое время, заявил 6 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством.

Кадр из видео Президент России Владимир Путин

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года, поздравляя граждан России с Днём народного единства, президент указал, что на всех переломных этапах истории страны именно единство становилось ключевым фактором.

Путин также отметил, что западные интервенты претендовали на завоевание языка, культуры России, на то, чтобы разрушить единство народа, Россия же и сейчас, как делала это и ранее, защищает свои морально-нравственные ценности, культуру, язык, помогая это сделать и жителям Новороссии.

В феврале глава государства отмечал, что происходящее на украинском направлении для России — это судьба, вопрос жизни и смерти.

21 апреля президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия твёрдо противостоит Западу, а её победа в СВО на Украине исправит ход истории. Асад уверен, что РФ победит в этом противостоянии и это позволит снова объединиться братским народам.