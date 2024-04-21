Дамаск, 21 апреля, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Россия твёрдо противостоит Западу, а её победа в СВО на Украине исправит ход истории, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью, опубликованном 21 апреля Первым каналом.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не изменит, а именно исправит. Россия как могучая держава сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран, и нет разницы, где Россия борется с мировым террором — в Сирии или на Украине», — сказал он.

Асад уверен, что РФ победит в этом противостоянии и это позволит снова объединиться братским народам. Россия сама пострадала из-за того, что США стравливают исторически близкие народы, а теперь исправляет раскуроченное другими, добавил сирийский лидер.

Он также обвинил США в политическом давлении и в использовании доллара в качестве оружия в отношении государств, которые начали расширять отношения с Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Асад заявил, что решения, которые принимает президент РФ Владимир Путин, возвращают Россию на международную площадку и восстанавливают равновесие сил. Он также отметил, что любые перемены в России скажутся в том числе на Сирии.

Асад заявил о решительной поддержке спецоперации России на Украине почти сразу после её начала в феврале 2022 года. Он отметил, что это необходимо для защиты мирного населения Донбасса.