Москва, 3 ноября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с наступающим Днём народного единства. Российский лидер на встрече с членами Общественной палаты указал, что на протяжении всех переломных этапов истории страны именно единство было ключевым.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Также Путин отметил, что западные завоеватели в отличие от орды, также атаковавшей Русь, претендовали на завоевание языка, культуры, и именно это разрушает народы.

«Россия и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру, язык, помогает это сделать и жителям Новороссии», — сказал президент.

Ежегодно 4 октября Россия празднует День народного единства. Это сравнительно молодой праздник. Его начали отмечать красным цветом в календаре только в 2005 году. До этого, во времена СССР, праздновали День Великой Октябрьской социалистической революции — 7 ноября. В 1996 году, событие переименовали в День примирения и согласия.

Дата Дня народного единства была выбрана не случайно, 4 ноября 1612 года бойцы народного ополчения, которое возглавляли земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, изгнали польских захватчиков из Москвы. Это событие ознаменовало окончание Смутного времени на Руси.