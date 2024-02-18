Москва, 18 февраля, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Происходящее на украинском направлении для России — это судьба, вопрос жизни и смерти, заявил президент РФ Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

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Как передавало ИА Регнум, в Москве не раз заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так, президент РФ Владимир Путин не единожды говорил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

Российский лидер отмечал, что переговорный процесс прекратился из-за решения украинской стороны. Так, осенью 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО о невозможности переговоров с руководством России.

Профессор международных отношений Эндрю Лэтэм 16 февраля в статье для американского издания The Hill отметил, что западные политики должны открыто признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией.