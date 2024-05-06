Челябинск, 6 мая, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Дело о национализации компаний группы «Макфа» останется в Центральном районном суде Челябинска. Он отказался передавать его арбитражному суду, сообщила адвокат Людмила Айвар.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отказано», — рассказала юрист «Интерфаксу».

Она уточнила, что ходатайство о передаче дела подали шесть из 12 ответчиков. Сообщается, что Людмила Айвар представляет интересы семьи бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Издание сообщает, что против передачи дела в арбитражный суд выступила Генеральная прокуратура России. Так как оно остаётся в Центральном районном суде Челябинска, то процесс будет продолжаться в закрытом режиме.

Из материала следует, что Генпрокуратура подозревает у «Макфы» коррупционное происхождение: её бенефициары Юревич и бывший депутат Государственной думы Вадим Белоусов совмещали предпринимательство и работу в органах государственной власти. Кроме того, оба владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов», сказано в иске.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов заявил, что растиражированная рядом СМИ информация по приостановке работы предприятий группы «Макфа» не соответствует действительности, её распространяют для создания социального напряжения и попытки повлиять на суд.

Иванов подчеркнул, что все предприятия холдинга работают несмотря на то, что его бенефициары находятся в международном розыске. Наложение ареста на активы не мешает выплачивать зарплату работникам и отчислять налоги, уточнил он.

29 марта стало известно, что Генпрокуратура обратилась с иском в районный суд Челябинска с требованием изъять активы АО «Макфа» и более 30 других предприятий в пользу государства. Ответчиками выступают бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также их родственники и партнёры. Юревича и Белоусова обвиняют в том, что они, занимая государственные посты, фиктивно передали управление бизнесом другим лицам, а сами использовали служебное положение для его развития.

1 апреля стало известно, что судебный пристав по иску Генпрокуратуры наложил арест на имущество на общую сумму 100 трлн рублей. Под ограничение попали акции «Макфы» и аффилированных компаний «Первый хлебокомбинат», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз» и другие. Также были арестованы активы зятя Белоусова и матери Юревича. Всего ответчиками по делу проходят более 30 человек.

Адвокат управляющей компании «Макфа» УК «М-Групп» Павел Хлюстов 3 апреля объяснил арест активов на 100 трлн рублей невнимательностью пристава или стремлением создать негативное общественное мнение. По информации юриста, сумма не соответствует стоимости арестованных активов.