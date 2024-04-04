Москва, 4 апреля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Растиражированная рядом СМИ информация по приостановке работы предприятий группы «Макфа» не соответствует действительности, её распространяют для создания социального напряжения и попытки повлиять на суд, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов

Александр Кондратюк /РИА Новости

«Это скорее пиар-фантазия некоторых юристов, растиражированная СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга», — сказал он.

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Иванов подчеркнул, что все предприятия холдинга работают несмотря на то, что его бенефициары находятся в международном розыске. Наложение ареста на активы не мешает выплачивать зарплату работникам и платить налоги, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта стало известно, что Генпрокуратура обратилась с иском в районный суд Челябинска с требованием изъять активы АО «Макфа» и более 30 других предприятий в пользу государства. Ответчиками выступают бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также их родственники и партнёры. Юревича и Белоусова обвиняют в том, что они, занимая государственные посты фиктивно передали управление бизнесом другим лицам, а сами использовали служебное положение для его развития.

1 апреля стало известно, что судебный пристав по иску Генпрокуратуры наложил арест на имущество на общую сумму 100 трлн рублей. Под ограничение попали акции «Макфы» и аффилированных компаний «Первый хлебокомбинат», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз» и другие. Также были арестованы активы зятя Белоусова и матери Юревича. Всего ответчиками по делу проходят более 30 человек.

Адвокат управляющей компании «Макфа» УК «М-Групп» Павел Хлюстов 3 апреля объяснил арест активов на 100 трлн рублей невнимательностью пристава или стремлением создать негативное общественное мнение. По информации юриста, сумма не соответствует стоимости арестованных активов.