Белгород, 6 мая, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотников (БПЛА) объявлена в Белгороде и Белгородской области, сообщила 6 мая пресс-служба белгородской мэрии в своём Telegram-канале.

Global Look Press

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район, опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая дроны ВСУ атаковали возле белгородского села Берёзовка две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли на работу сотрудников свиноферм «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль. В результате атаки погибли семь человек, пострадали — 42, в том числе трое детей. 32 человека были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Также 6 мая сообщалось и о других атаках на Белгородскую область со стороны киевского режима. При повторной атаке в Берёзовке был ранен ещё один человек. Кроме того, один из дронов врезался в частный дом на окраине Шебекино, пострадала женщина. Ещё один беспилотник ВСУ был уничтожен средствами противовоздушной обороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть возможность организации защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов средствами РЭБ. Он отметил, что ВСУ начали массированно бить по мирным жителям.