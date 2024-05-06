Вена, 6 мая, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В Вене перед зданием Академии наук активист пытался облить красной жидкостью, похожей на кровь, министра по вопросам Европейского союза и конституции Австрии Каролину Эдтштадлер. Это произошло после того, как политик вышла из здания по окончании конференции по антисемитизму, сообщает австрийский телеканал OE24.

Соцсети

Уточняется, что активист палестинского происхождения пытался облить искусственной кровью не только министра, но и других участников конференции.

«Министру удалось увернуться, и фальшивая кровь её не затронула. Она потрясена», — рассказал журналисту сотрудник министра.

После инцидента Каролина Эдтштадлер поблагодарила венскую полицию за быструю и профессиональную реакцию.

«Позорно, что конференция в Австрии, посвящённая международному взаимодействию в борьбе с антисемитизмом, больше не может проводиться без охраны полиции», — посетовала она.

Кроме того, она отметила, что на минувшей неделе в Австрии были разгромлены еврейские магазины.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая в центре Вашингтона в США началась акция в поддержку Палестины. Её участники прошли маршем по центральным улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку Палестины и сжигая дымовые шашки.

Демонстрантов на всём протяжении их пути сопровождали сотрудники полиции. Столкновений с полицией и беспорядков не наблюдалось, задержаний полицией не проводилось.

В этот же день Конгресс США принял законопроект об антисемитизме, ограничивающий проведение пропалестинских акций. Такое решение было принято после волны пропалестинских акций в Соединённых Штатах, охвативших в последние недели многие школы и высшие учебные заведения страны.

Так, сотрудники полиции задержали в Нью-Йорке студентов Колумбийского университета, вышедших на акцию протеста с пропалестинскими лозунгами. Демонстранты выступили против политики США по поддержке действий Израиля в секторе Газа. До этого в американском штате Техас полиция задержала около 40 студентов на митинге в поддержку Палестины.