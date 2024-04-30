Остин, США, 30 апреля, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Около 40 студентов, участвовавших в акции в поддержку Палестины в американском штате Техас, задержаны сотрудниками полиции. Об этом 29 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на организаторов акции.

(сс) Fibonacci Blue Антивоенные акции протеста в США

Демонстрация против агрессии Израиля в секторе Газа состоялась на территории Техасского университета в американском городе Остин. При этом протестующие оказывали сопротивление сотрудникам полиции и пытались соорудить несанкционированный палаточный лагерь.

«Было арестовано около 40 человек. В ходе арестов полиция применила светошумовые гранаты и химические снаряды», — заявили организаторы акции телеканалу.

В офисе окружного шерифа отказались назвать точное число задержанных, пояснив, что окончательные подсчёты подведут в течение суток.

Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю США Энтони Блинкену о недоверии Израилю в вопросе соблюдения международного права в секторе Газа при использовании американского оружия.

В качестве доводов они привели несколько примеров, включая удары Израиля по гражданской инфраструктуре в анклаве.

20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении 95 млрд долларов на военную помощь Израилю, Тайваню и Украине. Согласно законопроекту, Израиль получит от Соединённых Штатов 26 млрд долларов, в том числе около 9,1 млрд на гуманитарные нужды. Руководство Палестины назвало агрессией решение США предоставить Израилю новую военную помощь.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню только усугубит мировые кризисные явления, в том числе приведёт к беспрецедентной эскалации на Ближнем Востоке.