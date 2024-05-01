Вашингтон, 2 мая, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки в ходе заседания 1 мая приняла законопроект о борьбе с антисемитизмом, предусматривающий в том числе ограничения, направленные против пропалестинских акций протеста. Соответствующий законопроект опубликовал официальный сайт нижней палаты законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Инициативу №6090 об «Информировании об антисемитизме» поддержали 320 конгрессменов, 91 законодатель выступил против. В ближайшее время законопроект рассмотрит Сенат Конгресса США.

Законопроект расширит определение антисемитизма, которое в случае одобрения будет охватывать не только угрозы в адрес евреев, но и определённую критику самого Израиля. Таким образом власти США рассчитывают ограничить пропалестинские акции протеста, охватившие многие школы и высшие учебные заведения страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Reuters сообщило, что сотрудники полиции задержали в Нью-Йорке студентов Колумбийского университета, вышедших на акцию протеста с пропалестинскими лозунгами. Демонстранты выступили против политики США по поддержке действий Израиля в секторе Газа. До этого в штате Техас полиция задержала около 40 студентов на митинге в поддержку Палестины.