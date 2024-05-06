Варшава, 6 мая, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Польша не готовится посылать свои войска на Украину, заявил 6 мая министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал TVP Info.

Jakob Ratz/Global Look Press

«Польша не готовится и не будет высылать Войско Польское на Украину», — сказал он, напомнив, что такую концепцию (направления на Украину войск) представлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Министр уточнил, что Польша продолжит оказывать Украине военную помощь, в частности, обучая личный состав украинской армии и поставляя вооружение.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля Макрон заявил, что западные лидеры обсуждали возможность отправки своих войск на Украину, однако не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе. Это подтвердил президент Польши Анджей Дуда. По окончании конференции по поддержке Киева, которая прошла в Париже, он заявил, что страны — члены НАТО не пришли к единому мнению по поводу отправки военных на Украину.

Экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен 5 мая подтвердил, что Франция официально направила в зону конфликта на Украине первых военных из Иностранного легиона, группа насчитывает около ста человек. Это специалисты по артиллерии и наблюдению. Всего Франция намерена отправить на Украину около 1500 военных Иностранного легиона. Военных разместят непосредственно в зоне боевых действий.

Позднее военный эксперт Борис Рожин информировал, что наёмники, предположительно, из французского Иностранного легиона уничтожены российскими военными под Часовым Яром в ДНР.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.