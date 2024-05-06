Киев, 6 мая, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Удар авиабомбы ФАБ-1500, которую применили Воздушно-космические силы (ВКС) России по складу боеприпасов ВСУ в Моначиновке Харьковской области, сравним с землетрясением. Об этом заявил начальник местного следственного управления Сергей Болвинов.

Минобороны РФ

«Вздрогнуло всё вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — приводит слова Болвинова украинское издание «Страна. ua».

Вместе с тем в публикации уточнияется, что ВКС РФ применили фугасную авиабомбу ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает свободнопадающий боеприпас в планирующий. Отмечается, что данная авиабомба с «эффектом землетрясения» несёт 670 килограммов взрывчатого вещества.

Как передавало ИА Регнум, производимые российским ВПК фугасные авиабомбы по мощности сравнимы с тактическим ядерным оружием, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.

По словам украинского офицера, бомбы полностью разрушают все укрепрайоны. Его встревожила возможность оснащения ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции, устанавливаемый на бомбы меньшего калибра. Сейчас на фронте бомбы ФАБ-500 с таким модулем оказывают очень серьёзное влияние, но ФАБ-3000 подавят морально-психологическое состояние украинских войск, признал Стариков.

При этом эксперт отметил, что этот вид оружия разрешён военными конвенциями.

Американские эксперты признали, что российские специалисты могут на расстоянии корректировать полёт авиабомбы ФАБ-1500, что ранее считалось невозможным для такого вида оружия. По их словам, это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары.

В Минобороны 21 марта рассказали о начале массового производства в России трёхтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Предприятие-производитель также многократно увеличило выпуск авиационных бомб ФАБ-500 и в два раза нарастило производство ФАБ-1500.