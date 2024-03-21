Нижний Новгород, 21 марта, 2024, 17:49 — ИА Регнум. В России с февраля 2024 года начали массовое производство трёхтонных авиационных бомб ФАБ-3000, сообщили 21 марта в Министерстве обороны.

РИА Новости

Глава ведомства Сергей Шойгу 21 марта побывал на заводах оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области и проверил выполнение гособоронзаказа. Он проинспектировал производство авиационных средств поражения, также ему показали цеха по производству артиллерийских и танковых снарядов различного калибра.

Руководство предприятия сообщило, что завод в полном объёме выполняет гособоронзаказ. С начала 2024 года предприятие значительно нарастило объём выпускаемой продукции.

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«Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000», — сообщили в Минобороны.

Шойгу, проинспектировав работу цехов, провёл рабочее совещание, на котором отметил, что Минобороны рассчитывало на увеличение объёмов производства в третьем квартале, на практике удалось добиться этого уже по завершению первого квартала.

Фугасная авиационные бомбы ФАБ используются для поражения крупных объектов, в том числе энергетических и военно-промышленных. В зоне СВО российские военные применяют ФАБ-500, а также ФАБ-1500.

В 2023 году ФАБ-250 оснастили управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Бомба управляется с помощью системы наведения и выдвижных крыльев, помогающих планировать к цели.

Этот модуль позволяет высокоточно поражать заданные цели без вхождения в зону противовоздушной обороны противника — на удалении 100 км. Такие же модули предусмотрели для ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000 (модификация ФАБ-3000-М54).