Вашингтон, 25 марта, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Российские специалисты могут корректировать на расстоянии полёт авиабомбы ФАБ-1500, что ранее считалось невозможным для данного вида оружия. Об этом сообщает YouTube-канал Military TV.

Кадр из видео

«Аэродинамические улучшения ФАБ-1500 были не просто косметическими. Они позволили прицеливаться с таких расстояний, которые ранее считались недостижимыми», — говорится в материале.

Также сообщается, что это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, который способен наносить хирургически точные удары.

Отмечается, что инновация в значительной степени изменила облик боевых действий в зоне СВО с помощью высоких тактико-технических характеристик.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта телеканал CNN сообщил, что большие потери украинской армии в зоне спецоперации вызваны применением российскими войсками ФАБ-1500 — управляемых авиабомб весом полторы тонны.

В январе в Сети появились кадры ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. СМИ сослались на видео, опубликованное Минобороны России. На кадрах глава ведомства Сергей Шойгу провёл инспекцию на заводе в Подмосковье 12 января.

21 марта в Минобороны рассказали о начале массового производства в России трёхтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Отмечалось, что предприятие-производитель также многократно увеличило производство авиационных бомб ФАБ-500 и в два раза нарастило производство ФАБ-1500.