Киев, 1 апреля, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Производимые российским ВПК фугасные авиабомбы по мощности сравнимы с тактическим ядерным оружием, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.

Иван Шилов ИА Регнум Фугасная авиационная бомба ФАБ

«Вот теперь самое страшное <…> Они начали выпускать ФАБ-250, ФАБ-500, а сейчас — ФАБ-3000 <…> Это оружие само по себе полностью разрушает все укрепрайоны. Полторы тонны (взрывчатки) как <…> Если в кого-то попадёт — человек на молекулы разлагается. Кто рядом есть, по крайней мере, километр два-три — барабанные перепонки лопаются. И страх, паника. Вот это самое опасное, что есть. <…> Эта штука очень серьёзная», — констатировал он.

Бывшего офицера СБУ встревожила возможность оснащения ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции, устанавливаемый на бомбы меньшего калибра. Сейчас на фронте бомбы ФАБ-500 с таким модулем оказывают очень серьёзное влияние, но ФАБ-3000 подавят морально-психологическое состояние украинских войск, признал Стариков.

При этом эксперт упомянул, что этот вид оружия разрешён военными конвенциями.

Как сообщало ИА Регнум, американские эксперты признали, что российские специалисты могут на расстоянии корректировать полёт авиабомбы ФАБ-1500, что ранее считалось невозможным для такого вида оружия. По их словам, это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары.

В Минобороны 21 марта рассказали о начале массового производства в России трёхтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Предприятие-производитель также многократно увеличило выпуск авиационных бомб ФАБ-500 и в два раза нарастило производство ФАБ-1500.

Военный аналитик Алексей Леонков подчеркнул, что фугасная авиабомба ФАБ-3000, производство которой наладили в России, позволит штурмовать особо укреплённые районы ВСУ типа мариупольского завода «Азовсталь». На эти бомбы также будет можно устанавливать универсальный модуль планирования и коррекции, что позволит сбрасывать её с такого расстояния, когда самолёту-носителю не придётся входить в зону поражения противовоздушной обороны противника, добавил эксперт.