Берлин, 6 мая, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Германия отозвала своего посла в России Александера Ламбсдорфа для консультаций после обвинений в адрес Москвы в кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщили в МИД Германии.

Виталий Невар/РИА Новости

По словам представителя внешнеполитического ведомства Германии, решение об отзыве посла в Берлин для консультаций приняла глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Отмечается, что посол будет оставаться в Берлине на протяжении недели, после чего вернётся в Москву.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая Бербок обвинила Россию том, что та якобы причастна к взлому учётных записей электронной почты членов правления СДПГ и других партий.

Глава немецкой дипломатии пригрозила России ответом, заявив, что теперь может с уверенностью говорить о причастности к атаке «российской группировки APT28».

Кроме того, в МИД ФРГ вызвали исполняющего обязанности временного поверенного в делах посольства России в Германии в связи с якобы причастностью РФ к этим кибератакам. Позднее Европейский союз пригрозил, что примет меры против России из-за якобы связи хакеров с российскими спецслужбами.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения о том, что РФ и российские спецслужбы якобы причастны к кибератакам в Европе, являются лживой пропагандой, подтверждающей отказ Вашингтона от конструктивного диалога.

По словам Антонова, количество подобных провокационных заявлений, являющихся частью лживой антироссийской пропаганды, будет только увеличиваться по мере приближения даты проведения выборов президента США, как это происходило и в предыдущие годы.