Астана, 26 апреля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Россия никогда не угрожала НАТО, не имеет и никогда не имела планов нападать на страны этого военного блока, заявил 26 апреля министр обороны Сергей Шойгу.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В ходе специальной военной операции Россия лишь защищает своих людей на своих исторических территориях, сказал Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

«Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях», — заявил министр.

РФ, напротив, всегда прилагала максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире, подчеркнул Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на совещании министров обороны стран ШОС глава МО РФ также отметил, что западные политики регулярно используют двойные стандарты при оценке права тех или иных стран на самооборону. В качестве примера он привёл ситуацию, вызванную ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске и ответными мерами Тегерана.

Россия достигнет всех целей спецоперации, а попытки Запада нанести Москве «стратегическое поражение» не увенчаются успехом, сказал также Шойгу. Он отметил, что РФ осведомлена об участии Запада в подготовке ударов по гражданским объектам в России.

Заявления Запада о якобы имеющихся у России планах после Украины напасть на Европу — это чушь и бред, заявлял ранее президент Владимир Путин. Западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркнул глава государства.