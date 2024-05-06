Брюссель, 6 мая, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Вооружение для Киева желательно производить на территории Украины с финансированием Европейского союза и участием западных фирм, чтобы сэкономить на транспортных расходах. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на форуме оборонной промышленности Евросоюза и Украины в Брюсселе.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Если возможно, оружие должно проводиться на Украине при поддержке европейских фирм, это позволит сэкономить на расходах на транспортировку и производить оружие там, где оно нужно», — пояснил Боррель.

Он добавил, что ЕС также должен поставлять киевскому режиму средства для защиты промышленности и средства для расширения производства.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза уточнил, что на форуме собрались представители 140 компаний из 25 стран. С ними будет обсуждаться вопрос, кто сможет производить больше оружия на Украине, пояснил Боррель.

Как передавало ИА Регнум, ранее Жозеп Боррель заявил, что Украина без поставок оружия Западом капитулирует за две недели. Он подчеркнул, что не хочет именно такого прекращения конфликта.

Также глава внешнеполитической службы Евросоюза выразил мнение, что ситуация в США, из-за которой затянулось выделение военной помощи на полгода, может стать причиной поражения Киева.

24 апреля президент США Джозеф Байден подписал закон о выделении около 61 млрд долларов на помощь Украине. В течение нескольких месяцев до этого палата представителей Конгресса не одобряла этот документ, однако 20 апреля всё-таки приняла его.

22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выделение американской помощи Киеву не внесёт принципиальных изменений в ситуацию на фронте. Представитель Кремля подчеркнул, что российские войска продолжают улучшать позиции, и это видят все.