Белгород, 3 мая, 2024, 11:42 — ИА Регнум. В результате атаки украинского дрона-камикадзе на автомобильную газозаправочную станцию в Шебекино произошло возгорание резервуара для хранения газа. Об этом 3 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам главы региона, во время атаки украинского беспилотника на газозаправочную станцию на рабочем месте находилась только одна сотрудница, которая смогла самостоятельно эвакуироваться и не пострадала.

«В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа», — написал он.

Губернатор добавил, что на месте происшествия начали работу сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 мая Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в селе Вознесеновка пострадал мирный житель. Он уточнил, что пострадавшего с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей доставили в областную клиническую больницу.

Ранее в этот же день губернатор Белгородской области сообщил, что украинский БПЛА атаковал автобус под Белгородом. Гладков добавил, что при атаке пострадал мирный житель.

По информации Министерства обороны, в ночь на 3 мая силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили и перехватили шесть беспилотников украинской армии. Пять удалось сбить над Белгородской областью, и ещё один — над Крымом.