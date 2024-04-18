Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Решение Соединённых Штатов Америки наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций о принятии Палестины в состав всемирной организации говорит об истинном отношении Вашингтона к палестинцам, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Сегодняшнее использование права вето делегацией США — это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории. Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», — указал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН 18 апреля.

Российский дипломат подчеркнул, что заявку Палестины на признание полноправным членом ООН поддержало абсолютное большинство мирового сообщества. По словам Небензи, для Соединённых Штатов палестинцы не заслуживают иметь своё собственно государство, а лишь являются препятствием на пути интересов Израиля.

Как указал постпред, США готовы до последнего закрывать глаза на действия Израиля в секторе Газа, несмотря на то, что конфликт на Ближнем Востоке может охватить весь регион.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля Соединённые Штаты Америки наложили вето на алжирский проект резолюции с рекомендацией признать Палестину полноправным членом Организации Объединённых Наций. При этом инициативу по Палестине поддержали 12 членов организации, в том числе Российская Федерация и Китайская Народная Республика. От голосования воздержались Великобритания и Швейцария.

Официальный запрос на вступление Палестины в ООН 3 апреля направил постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур. Палестинское диппредставительство приложило к документу список из 140 стран, признавших Палестину в качестве государства.