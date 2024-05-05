Киев, 5 мая, 2024, 15:42 — ИА Регнум. На Славянской теплоэлектростанции прогремело несколько взрывов. Об этом 5 мая сообщило издание «Страна. ua».

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«О прилётах по Славянской ТЭС сообщают местные паблики», — проинформировало издание.

Издание «Украина. ру» уточнило, что на территории ТЭС прогремело два взрыва.

По информации онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на временно оккупированной части территории ДНР, а также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе, прогремевших на фоне воздушной тревоги. По его словам, взрывы произошли в центральной части Харькова.

Ранее в этот же день глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении взрывами объектов в Днепропетровске. По его словам, в результате вспыхнуло несколько пожаров.

До этого украинское издание «Общественное» написало о взрывах в Днепропетровске в ночь на 5 мая. На тот момент в Днепропетровской и Харьковской областях объявляли воздушную тревогу.