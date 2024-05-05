Харьков, Украина, 5 мая, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом 5 мая сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове слышны взрывы», — написал он.

По его словам, удар пришёлся по центральной части города. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории, контролируемой киевским режимом.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 мая в Днепропетровске на фоне объявленной в области воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным украинских СМИ, первая серия взрывов произошла около 01:00 по местному времени (совпадает с мск). Спустя десять минут появилась информация о повторных взрывах.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 4 мая сообщил, что в районе промзоны у станции метро «Основа» в Харькове, где находился склад с дронами, прогремел взрыв. Он уточнил, что второй взрыв пришёлся по месту расположения украинских войск.

Ранее глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры на территории региона. По его словам, взрывы прогремели в ночь на 4 мая в Павлоградском районе.