Москва, 5 мая, 2024, 21:32 — ИА Регнум. России пока не с кем вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, так как ни в Киеве, ни на Западе никто не готов вести серьёзный диалог. Об этом 5 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Office of the President of Ukraine

Он напомнил, что заявления о нежелании вести переговоры делали представители украинского, американского и европейского руководства.

«Никто из них не готов к серьёзному разговору. Они играют в пародию на переговоры в виде встречи в Швейцарии», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Запад бесчестно лжёт о том, будто Россия в принципе отказывается вести переговоры по Украине. Он отметил, что Москва уже не ожидает от Запада честности и порядочности.

Как сообщало ИА Регнум, МИД Швейцарии 2 мая сообщил, что не пригласил Россию на саммит в Бюргенштоке. Ведомство обосновало такое решение тем, что были заявления с российской стороны о незаинтересованности в мероприятии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящий саммит в Швейцарии, выступила с заявлением, что Москва призывает партнёров не приезжать на мероприятие в Бюргенштоке. Она назвала конференцию провокационной. Цель саммита — усилить противостояние с Россией, а не добиться мира, добавила дипломат.