Киев, 5 мая, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский решил, что Бог носит плече шеврон, а на шевроне — флаг Украины. Такими представлениями он поделился, обращаясь к украинцам по случаю Пасхи.

кадр из видео Президент Украины Владимир Зеленский

«И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что Бог якобы является союзником Украины и помогает ей.

Кроме того, глава киевского режима в пасхальной речи назвал Россию навеки отдалившимся старым соседом.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что причиной заявления Зеленского стал «передоз». Она также сравнила слова главы киевского режима с ритуалами никогда не существовавших «древних укров».

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в январе 2024 года заявил, что Зеленский и те, кто им управляет, оторваны от реальности. Эксперт отметил, что они неспособны признать даже очевидную правду.

МВД России 4 мая объявило в розыск Зеленского, а также его предшественника Петра Порошенко и ряд других представителей украинских гражданских и военных властей.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в беседе с ИА Регнум назвал их преступниками и подчеркнул, что объявление в розыск должно стать шагом к открытому международному трибуналу над украинской военно-политической верхушкой.