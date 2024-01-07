Вашингтон, 7 января, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский полностью оторван от реальности и не признаёт очевидную правду, заявил 7 января бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х (бывшая Twitter).

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Владимир Зеленский

«Вашингтон и люди, которые управляют нами, оторваны от реальности. Это касается и Зеленского в Киеве», — отметил он.

Макгрегор добавил, что американские политики вместе с Зеленским не интересуются реальным положением дел, поскольку для них правда неважна.

Как передавало ИА Регнум, по мнению отставного британского полковника Ричарда Кемпа, Зеленский слаб и слишком устал, чтобы одержать победу в конфликте с Россией.

Бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро, в свою очередь, предсказал России победу на Украине в 2024 году. По его мнению, армия России существенно укрепилась, в то время как ВСУ стали значительно слабее, потеряв технические и человеческие ресурсы.

Действия украинского руководства превратили Украину в «изгоя Европы», сделав её расходным материалом для Запада, заявлял ранее председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.