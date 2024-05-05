Киев, 5 мая, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Ущерб украинской энергетике после последних взрывов превысил миллиард долларов. Об этом 5 мая заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

Иван Шилов ИА Регнум

«На сегодня речь идёт о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Очевидно, что ущерб будет расти», — привела его слова пресс-служба министерства.

По словам чиновника, наиболее серьёзные повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции, а также системы передачи энергии и энергообъекты.

Как передавало ИА Регнум, ранее Галущенко заявил, что в результате взрывов во время последнего отопительного сезона на Украине оказались уничтоженными больше энергетических мощностей, чем смогли восстановить. При этом он констатировал, что в некоторых случаях определённые объекты оказались утеряны полностью.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что на сегодняшний день половина энергетической системы Украины имеет повреждения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 апреля заявил, что Киев не в состоянии устранить повреждения в энергосистеме страны. Он также призвал жителей контролируемых киевским режимом территорий экономить электроэнергию.

Мэр Харькова Игорь Терехов 24 апреля сообщил, что город больше не может самостоятельно генерировать электричество, потому что в результате атак в Харькове разрушили все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанции.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют практически каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.