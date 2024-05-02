Киев, 2 мая, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Более половины всей энергетической системы Украины повреждено. Об этом 2 мая заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

Кулеба подтвердил, что в стране повреждено более половины объектов энергосистемы, но подчеркнул, что любая другая страна в таких же условиях пострадала бы намного больше.

«Осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба энергетического разрушения, она выглядела бы намного хуже, чем Украина», — указал Кулеба.

Кроме того, Кулеба затронул и тему поставок боеприпасов западными союзниками. Глава МИД Украины отметил, что Киеву важны не только объём и качество вооружений, но и сроки их поставок, а союзники сильно отстают от графика, что существенно осложняет положение украинских войск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД Украины Кулеба впервые признал, что Россия за последние два года достигла ощутимых успехов в области производства вооружений и превзошла коллективный Запад в «военных усилиях».

Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал, что половина объектов украинской энергосистемы имеет повреждения, а часть из них разрушена полностью и не подлежит восстановлению.