Киев, 27 апреля, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в трёх областях Украины, сообщил 27 апреля министр энергетики страны Герман Галущенко.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

«Есть повреждения оборудования», — говорится в Telegram-канале министерства.

Масштаб повреждений уточняется, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в контролируемых Киевом регионах объявляют каждый день, иногда она объявляется по всей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Вечером 23 апреля мощный взрыв прогремел в Николаеве. При этом воздушную тревогу в городе и области не объявляли. В этот же вечер взрыв слышали в Днепропетровске. Также 23 апреля назначенные Киевом власти временно оккупированной Украиной части Херсонской области заявили о повреждении в областном центре объекта критической инфраструктуры.