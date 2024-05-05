Москва, 5 мая, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В Москве к следующим выходным начнётся потепление. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/ Константин Кокошкин

Он уточнил, что в субботу и воскресенье на следующей неделе ожидаются небольшие дожди и до +17 °С.

«К середине месяца показания термометров вернутся в климатическое русло мая», ― написал в Telegram-канале метеоролог.

Синоптик добавил, что 10 мая станет последним днем аномального холода в Центральной России. Затем метеоусловия будут неустойчивыми, а температура окажется в диапазоне +8…+13 °С.

Как сообщало ИА Регнум, Тишковец ранее пообещал на следующей неделе в Центральной России ультраполярное вторжение и аномально низкие значения температуры воздуха. В это время также будет высока вероятность ночных заморозков, гололёдных явлений и зарядов снега.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 4 мая заявил, что ожидаемая в первой декаде мая погода в России скорее характерна для начала апреля. Синоптик отметил, что сейчас температура воздуха в стране отстаёт от климатического развития больше чем на месяц.

По его словам, в Центральной России до конца первой декады мая сохранится холодная погода. Температура воздуха здесь будет на 4–6 градусов ниже нормальных значений.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что, несмотря на то что май в Москве начнётся с похолодания, средняя температура воздуха в этом месяце по прогнозу будет выше климатической нормы. По её словам, количество осадков в последнем весеннем месяце в столице не должно превысить климатической нормы.