Москва, 1 мая, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Средняя температура воздуха в мае в Москве, по прогнозу, будет выше климатической нормы, хотя этот месяц и начнётся с похолодания, заявила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Alexander Legky/Global Look Press

«Май, по всем расчетам, ожидается с температурой выше климатической нормы», — процитировала специалиста «Лента. ру».

Позднякова уточнила, что количество осадков в последнем весеннем месяце в столице не должно превысить климатической нормы. Также в Москве не ожидают в мае ливневых дождей.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 30 мая предупредил москвичей, что в конце этой недели ожидаются заморозки. По прогнозу, температура воздуха может снизиться к 4 мая до —1 °С. В целом температура в начале мая в Москве ожидается ниже климатической нормы.

28 апреля жители Москвы и Подмосковья могли наблюдать атмосферное явление — солнечное гало. Вокруг солнечного диска образовался круг, который появляется при появлении тонких перистых облаков. Такое явление обычно предшествует пасмурной погоде.