Киев, 5 мая, 2024, 16:45 — ИА Регнум. В выезде с Украины ежедневно отказывают 120–150 гражданам. Об этом 5 мая сообщил представитель погранслужбы страны Андрей Демченко.

РИА Новости/Сергей Козлов

«Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120–150 лицам, не подпадающим под категорию пропуска», — привело его слова издание «Страна. ua».

Он добавил, что в выезде отказывают тем, у кого нет необходимых документов, дающих право на пересечение границы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Демченко заявил, что украинские граждане нередко пытаются тайно покинуть страну и сбежать в Молдавию. По его словам, люди прячутся в конструктивных особенностях грузовиков, но бывает и так, что человек бросает машину и пытается пешком пробраться через границу.

Издание «Страна. ua» 2 мая опубликовало видео с участка трассы на границе с Молдавией. Вдоль обочин стояло множество автомобилей с номерами различных украинских регионов. Отмечалось, что украинцы, скрываясь от мобилизации, бросают автомобили и уходят пешком в Молдавию.

При этом с Украины сбегают и военные. Так, в апреле патрулировавший границу в Одесской области пограничник сбежал в Молдавию. Ночью он дождался, пока его напарник уснёт, переоделся в гражданскую одежду, оставил форму и оружие возле дерева и перешёл границу. Накануне он был в суточном наряде.

В апреле Демченко заявил, что каждый день до десяти мужчин пытаются покинуть страну по поддельным документам. Он рассказал, что уклонисты предлагают пограничникам взятки.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ ужесточает порядок проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение.