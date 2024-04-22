Одесса, Украина, 22 апреля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Украинский пограничник, патрулировавший границу в Одесской области, сбежал в Молдавию. Об этом сообщает 22 апреля издание «Страна. ua».

РИА Новости / Евгений Биятов

Ночью пограничники несли дежурство в районе посёлка Серпневое Тарутинского района. Один из них дождался, пока его напарник уснёт, переоделся в гражданскую одежду, оставил форму и оружие возле дерева и перешёл границу. Накануне он был в суточном наряде.

«Бро ушёл в Молдову», — написал в соцсетях брат сбежавшего пограничника, находящийся на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что каждый день до десяти мужчин пытаются покинуть страну по поддельным документам. Он рассказал, что уклонисты предлагают пограничникам взятки, чаще всего они стараются попасть в Молдавию и Румынию.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине, который через месяц вступит в силу. Документ ужесточает порядок проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Если сотрудники ТЦК не застанут военнообязанного дома, повестка всё равно будет считаться вручённой.