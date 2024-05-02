Киев, 2 мая, 2024, 17:23 — ИА Регнум. На Украине возле границы с Молдавией скопились автомобили, брошенные на трассе уклонистами, решившими пешком уйти в другую страну, сообщило 2 мая издание «Страна. ua».

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«То есть они доезжают либо до границы, либо до приграничной зоны с блокпостами и уже оттуда идут пешком в Молдавию», — рассказали журналисты.

Издание отметило, что у брошенных автомобилей номера разных регионов страны. По словам очевидца, ещё недавно оставленных автомобилей было больше.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле правительство Сумской области запретило свободный въезд в пятикилометровую зону вдоль границы с Россией. Исключение сделали для работников скорой медицинской помощи, аварийных служб и тех, кто участвует в строительстве укреплений. В начале года аналогичные ограничения ввели в Винницкой области, граничащей с Молдавией, и Черновицкой — сопредельной также с Румынией.

Государственная пограничная служба Украины 24 апреля сообщила о задержании жителя Днепропетровска, который пытался переплыть Днестр в сторону Молдавии. Он использовал надувной матрас, мужчину заметили с помощью беспилотника и отправили за ним пограничников на лодке.

В марте украинские пограничники задержали четверых мужчин с резиновой лодкой в 100 м от границы с Венгрией. Они признались, что хотели сбежать за границу, переплыв реку Тиса.