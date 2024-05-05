Киев, 5 мая, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Украинские граждане нередко пытаются тайно покинуть страну и сбежать в Молдавию, сообщил 5 мая представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

Сергей Корсун ИА Регнум

Он сообщил, что популярностью в этом отношении пользуется дорога в Одесской области Маяки — Удобное, ведущая в Молдавию через село Паланка. На этой транзитной территории пограничники контролируют въезд и выезд.

«Но, к сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства», — сообщил Демченко.

Пограничник сообщил, что люди «прячутся в конструктивных особенностях» грузовиков. Бывает и так, что человек на этом участке бросает машину и пытается пешком пробраться в Молдавию. По его словам, погранслужба блокирует эти попытки, сотрудничая с молдавскими коллегами.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая украинское издание «Страна. ua» опубликовало видео с участка трассы на границе с Молдавией. Вдоль обочин стояло множество автомобилей с номерами различных украинских регионов. Издание отметило, что украинцы, скрываясь от мобилизации, бросают автомобили и уходят в Молдавию.

Жители города Запорожье, контролируемого киевском режимом, 4 мая заявили, что территориальные центры комплектования (военкоматы) похищают людей, пытаясь пополнить ряды ВСУ. У здания ТЦК в Запорожье жители провели акцию, требуя прекратить похищение людей.

По данным Министерства обороны России, в зоне СВО ежедневно ВСУ теряют порядка тысячи военных. С начала года потери украинской армии превысили 111 тысяч человек.