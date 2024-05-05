Шанхай, Китай, 5 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, одержал победу над командой «Шаньдунь Тайшань» в 10-м туре чемпионата Китая. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Анна Мейер/ФК «Зенит»/ТАСС Леонид Слуцкий

На 42-й минуте счёт открыл полузащитник Ибраим Амаду. Через четыре минуты форвард Сефас Малеле удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. Во втором тайме нападающий Андре оформил дубль, забив на 80-й и 93-й минутах.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» продлил беспроигрышную серию в китайской лиге до десяти матчей. В первых десяти турах команда одержала восемь побед и дважды сыграла вничью.

Клуб Слуцкого лидирует в чемпионате с 26 очками, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.

Как передавало ИА Регнум, Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. В должность тренера он вступил с 1 января.

25 февраля «Шанхай Шэньхуа» под его руководством стал обладателем Суперкубка Китая, победив в финале «Шанхай Порт» со счётом 1:0. Это был первый официальный матч для российского тренера в качестве наставника команды.

Сезон в чемпионате Китая стартовал 3 марта. В первом туре «Шанхай Шэньхуа» одержал победу на выезде над «Мэйчжоу Хакка» со счётом 2:0, а во втором туре дома обыграл «Циндао Вест Кост» — 2:0.