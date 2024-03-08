Шанхай, Китай, 8 марта, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» в очередном туре чемпиона Китая по футболу одержал вторую победу подряд. Команда российского тренера Леонида Слуцкого на своём поле обыграла «Циндао Вест Кост» со счетом 2:0.

Максим Богодвид/РИА Новости Леонид Слуцкий

У победителей голы забили швейцарец Сефас Малеле и бразилец Андре. Таким образом команда российского специалиста одержала вторую победу подряд и возглавила таблицу первенства Китая.

Следующий матч суперлиги «Шанхай Шэньхуа» проведет в гостях Соперником будет «Шаньдуна Тайшаня». Игра пройдёт 31 марта.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого стал обладателем Суперкубка Китая, победив в финале «Шанхай Порт» со счётом 1:0. Это был первый официальный матч для Слуцкого в качестве главного тренера команды. Спортивный трофей стал для него восьмым.

Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. В должность тренера он вступил с 1 января.

10 февраля Слуцкий заявил журналистам, что не жалеет о переезде в Шанхай. Он назвал его городом будущего и добавил, что вскоре остальные города на планете будут выглядеть так же.

Слуцкий покинул казанский «Рубин» в конце 2022 года. Ранее он тренировал московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов», английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс». С 2015 по 2016 год занимал пост главного тренера сборной России.