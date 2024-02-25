Пекин, 25 февраля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого завоевал Суперкубок Китая, победив в финале команду «Шанхай Порт» со счётом 1:0. Игра состоялась 25 февраля.

ФК «Зенит»

Автором единственного гола стал швейцарский форвард ангольского происхождения Сефас Малеле. Он поразил ворота противника на 55-й минуте.

Матч стал первым для Слуцкого в качестве главного тренера шанхайской команды. Спортивный трофей стал для него восьмым. Он вместе с ЦСКА трижды выигрывал чемпионат России и по два раза — Кубок и Суперкубок. «Шэньхуа» завоевал этот кубок четвёртый раз.

Как сообщало ИА Регнум, Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. В должность тренера он вступил с 1 января. Руководство клуба выразило надежду, что россиянин выработает технический и тактический стиль для команды.

10 февраля Слуцкий заявил журналистам, что не жалеет о переезде в Шанхай. Он назвал его городом будущего и добавил, что вскоре остальные города на планете будут выглядеть так же.

Слуцкий с августа 2015-го по июнь 2016 года возглавлял футбольную сборную России. Под его руководством команда прошла Евро-2016, где заняла последнее место в группе В. Слуцкий извинился перед болельщиками за результат. Последний клуб, с которым он работал в России, был казанский «Рубин».