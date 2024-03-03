Пекин, 3 марта, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, начал с победы сезон-2024 в чемпионате Китая.

VCG Contributor /Visual China Group/Global Look Press

3 марта «Шанхай Шэньхуа» одержал победу на выезде над «Мэйчжоу Хакка». Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе гостей дублем отметился бразильский нападающий Андре, который забил голы на 48-й и 67-й минутах.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 25 февраля «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого завоевал Суперкубок Китая, победив в финале «Шанхай Порт» со счётом 1:0. Это был первый официальный матч для Слуцкого в качестве главного тренера команды. Спортивный трофей стал для него восьмым.

Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. В должность тренера он вступил с 1 января.

10 февраля Слуцкий заявил журналистам, что не жалеет о переезде в Шанхай. Он назвал его городом будущего и добавил, что вскоре остальные города на планете будут выглядеть так же.

Слуцкий покинул казанский «Рубин» в конце 2022 года. Ранее он тренировал московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов», английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс». С 2015 по 2016 год занимал пост главного тренера сборной России.