Пекин, 27 декабря, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Российский тренер Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа», сообщила 27 декабря пресс-служба клуба.

Mikhail Slain

«Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» тепло приветствует Слуцкого и его команду», — говорится в сообщении.

В клубе выразили надежду, что новый тренер как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для неё технический и тактический стиль.

Слуцкий 27 декабря заключил трудовой контракт, детали которого пока не раскрывают. Известно только, что договор вступит в силу 1 января 2024 года. Российский тренер сменит на этом посту китайского У Цзиньгуя, об уходе которого сообщили 26 декабря.

По данным СМИ, вместе со Слуцким в Китай поедут Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Первый работал со Слуцким в ЦСКА и «Рубине», второй — в «Витессе».

В октябре портал Metaratings сообщил, что Слуцкий — один из кандидатов на пост главного тренера казахстанского ФК «Актобе».

Леонид Слуцкий покинул «Рубин» в конце 2022 года. С того момента он не тренирует, но активно присутствует в российском спортивном медиасообществе. Слуцкий также тренировал московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов», английский «Халл», нидерландский «Витесс». Вместе с ЦСКА он трижды стал чемпионом России и дважды завоевал Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год занимал пост главного тренера сборной России.