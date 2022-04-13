Москва, 13 апреля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Чешского дипломата высылают из России в качестве ответной меры, сообщили 13 апреля в пресс-службе МИД РФ. Эти меры введены после объявления советника-посланника посольства РФ в Чехии persona nоn grata.

Government-nnov.ru Витезслав Пивонька

Отмечается, что в российский МИД сегодня вызвали посла Чехии в России Витезслава Пивоньку и выразили ему протест в связи с принятым Варшавой в марте «провокационным решением объявить persona nоn grata советника-посланника посольства России в Праге».

Пивоньке вручили ноту о высылке из России «старшего дипломата посольства Чехии в Москве, которому предписано покинуть территорию РФ до конца дня 16 апреля».

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