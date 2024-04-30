Прага, 30 апреля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Девять лет спустя после взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, где хранили снаряды для продажи Украине, полиция Чехии отложила расследование этого дела. Прага обвинила в причастности к взрывам Главное разведывательное управление Минобороны России. Об этом заявили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такую версию полицейское управление сочло доказанной в ходе расследования совместно с Национальным центром по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).

«NCOZ установил, что российская военная разведка была причастна к взрывам и гибели чешских граждан», ― говорится в сообщении полиции.

При этом ведомство указало на нехватку полной информации по делу, поскольку подозреваемые находятся в России, а российские власти отказались отвечать на запросы чешской стороны. В полиции подчеркнули, что на текущий момент возможности расследования исчерпали, его отложили.

Как сообщало ИА Регнум, два взрыва складов боеприпасов произошли во Врбетице в Злинском крае в Чехии 16 октября и 3 декабря 2014 года. На складах хранили боеприпасы немецкой компании Imex, предназначавшиеся для продажи Киеву. В результате погибли два человека. Ущерб превысил один миллиард крон (около миллионов евро. — Прим. Ред.).

Власти Чехии в апреле 2021 года обвинили спецслужбы России во взрыве частного склада оружия. Никакими доказательствами или фактами чешское правительство себя не утруждало.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на складах полностью лежит на российских гражданах Александре Петрове и Руслане Боширове. Ранее их подозревали в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. В связи «причастностью» России к инциденту во Врбетице власти страны объявили о высылке 18 российских дипломатов.

В свою очередь МИД России объявил обвинения в адрес Москвы бездоказательными и надуманными и объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. А в мае 2021 года Россия официально объявила Чехию недружественным государством.

Президент Чехии Милош Земан в феврале 2022 года заявил, что у чешской разведки нет доказательств того, что российские спецслужбы были на складах во Врбетице, где прогремели взрывы.