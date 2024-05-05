Тель-Авив, Израиль, 5 мая, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Израильская полиция арестовала в храме Гроба Господня греческого полицейского, который входил в охрану генконсула. Инцидент произошёл 4 мая во время церемонии схождения Благодатного огня на глазах греческой делегации во главе с заместителем главы министерства иностранных дел Йоргосом Коцирасом. Об этом сообщил портал Neostrategy.

Кадр из видео

Крупнейшая оппозиционная партия «Коалиция радикальных левых — Прогрессивный альянс» потребовала от МИД разъяснений. Политическое объединение назвало произошедшее «беспрецедентным инцидентом». Оппозиция заявила, что ожидает реакции правительства, соизмеримой с серьёзностью происшествия.

Лидер партии Стефанос Касселакис заявил в соцсети X, что потрясён случившимся. Он решительно осудил «этот агрессивный акт».

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По информации «Анадолу», свидетели утверждают, что между полицией и охранником консула произошла ссора. Это и стало причиной задержания.

По данным источника Афинского информационного агентства, после вмешательства МИД Греции охранника отпустили.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая, в канун Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня. Огонь сошёл в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова. Его вынес патриарх Иерусалимский Феофил III и стал раздавать присутствовавшим в храме паломникам.

Учитывая политическую ситуацию на Ближнем Востоке и после консультаций с израильской полицией, духовенство решило допустить на территорию храма не более 4200 человек.