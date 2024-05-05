Москва, 5 мая, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Российские военные группировки «Восток» в зоне спецоперации за сутки заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 135 бойцов, сообщил 5 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения «Востока» нанесли в течение суток удары по позициям украинской армии в районах посёлка Урожайное и села Старомайорского в ДНР.

«Потери противника составили до 135 военнослужащих, три пикапа, 155-миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б» и 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», — заявил Конашенков.

Также он сообщил об уничтожении российскими военными группировки «Центр» танка Abrams американского производства, двух БМП, в том числе американской Bradley, боевой бронемашины и трёх пикапов.

Российские войска за сутки уничтожили точными ударами в районе Одессы склад ракетного вооружения западного производства. Кроме того, в Харьковской области они уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19, сообщил представитель Минобороны. Он добавил, что ВС РФ также нанесли удар по складу топлива ВСУ и производственным цехам военного завода.