Москва, 4 мая, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Россия объявила в розыск главу украинского лидера Владимира Зеленского из-за того, что он возглавляет киевский режим, творящий преступления в Донбассе и на новых российских территориях, заявил «Ленте. ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ukrinformukrinform/Keystone Press Agency/www. globallookpress.com Президент Украины Владимир Зеленский

«Человек заслуживает того, чтобы внимательно присмотреться к тому, какие преступления он совершил. Главное, сделать так, чтобы этих преступлений в будущем не было», — сказал он.

Карасин отметил, что Зеленский принимал решения, приводящие к убийству русских и украинцев, и подчеркнул, что поэтому необходима адекватная международная правовая реакция. Киевский режим держит весь мир в напряжении, хотя понимает, что не сможет справиться с Россией, добавил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, МВД России объявило в розыск Зеленского 4 мая. Карточку с его именем разметили в базе ведомства. Сообщается, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса без уточнения, что это за статья.

4 мая также МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. Статьи УК, по которым их обвиняют, также не назвали.