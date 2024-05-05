Мелитополь, 5 мая, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Объявление Министерством внутренних дел России в розыск главы киевского режима Владимира Зеленского является чётким сигналом Москвы о том, что никто с ним не собирается вести переговоры. Такое мнение 5 мая высказал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Объявление хриплого диктатора в розыск — это чёткий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник», — привёл его слова телеканал РЕН ТВ.

По словам Рогова, это также свидетельствует о том, что теперь лидеру киевского режима ничего не будут спускать с рук, так как время увещеваний, договоренностей и попыток найти какие-то компромиссы закончилось.

«Для них, особенно для Зеленского, запахло жареным по-настоящему. Пусть они сегодня шутят, что им ничего не страшно, но это всего лишь бравада. Обратный отсчёт для них ускорился», — отметил председатель комиссии ОП.

Он уточнил, что именно экс-президент Украины Пётр Порошенко и Зеленский, по его мнению, являются виновниками разжигания конфликта с 2014 года, и потому теперь глава киевского режима не сможет свободно ездить и пиариться в оккупированных ВСУ, близких к линии фронта городах, надеясь на великодушие России.

«Никаких гарантий безопасности для него больше нет. Теперь Зеленский — официально признанный преступник», — подчеркнул Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая МВД России объявило Зеленского в розыск по уголовной статье. При этом ведомство не уточнило, по какой именно статье объявили в розыск главу киевского режима в России.

Позднее в этот же день МВД России объявило в розыск по уголовной статье Порошенко. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин 4 мая заявил, что Россия объявила в розыск Зеленского из-за того, что он возглавляет киевский режим, совершающий преступления на новых российских территориях. Он уточнил, что лидер киевского режима принимал решения, приводящие к убийству русских и украинцев, а потому необходима адекватная международная правовая реакция.