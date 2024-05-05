Лондон, 5 мая, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Киевскому режиму дорого обошлась задержка в выделении США военной помощи. Об этом 5 мая написала британская газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Задержка в предоставлении военной помощи США на полгода… дорого обошлась Украине», — говорится в публикации.

По мнению автора, из-за этого Вооружённые силы России перехватили стратегическую инициативу в зоне боевых действий после провала контрнаступления украинской армии в 2023 году.

Уточняется, что, несмотря на то, что первые партии артиллерийских снарядов и ракет дальнего радиуса действия в рамках нового пакета военной помощи США уже передали Киеву, необходимо несколько недель для поставки их на передовую.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что шестимесячная задержка в согласовании военной помощи США для Киева может обернуться проигрышем в конфликте с Россией. Он также отметил, что без западного оружия Украина сдастся через две недели.

Советник президента США Джейк Салливан признал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи Украине не помешает российским военным добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем. По его словам, США надеются, что этот пакет помощи поможет Киеву продержаться хотя бы до конца 2024 года.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский 4 мая заявил, в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского из-за проблем на фронте и недовольства населения началась паника. Он также выразил мнение, что в офисе главы киевского режима не знают, как организовать и провести массовую мобилизацию украинцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля отметил, что выделение США помощи киевскому режиму не внесёт принципиальных изменений в ситуацию в зоне боевых действий. Представитель Кремля добавил, что Вооружённые силы России продолжают улучшать позиции и это видят все.