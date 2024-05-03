Лондон, 3 мая, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Полугодовая пауза в согласовании военной помощи США для киевского режима может стать причиной поражения Украины. Об этом 3 мая заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, выступая с речью в Великобритании.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«В США политическая поляризация затянула выделение военной помощи на полгода. И в условиях войны это очень много», — сказал Боррель.

По его словам, для киевского режима это может стать разницей между победой и поражением.

Он добавил, что Украина без поставок оружия Западом капитулирует за две недели.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о выделении около 61 млрд долларов на помощь Украине. В течение нескольких месяцев до этого палата представителей Конгресса не одобряла этот документ, однако 20 апреля всё-таки приняла его.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что выделение американской помощи Киеву не внесёт принципиальных изменений в ситуацию на фронте. Представитель Кремля подчеркнул, что российские войска продолжают улучшать позиции и это видят все.

ВСУ продолжают уходить с позиций и отступать в ожидании передачи Киеву недавно одобренной Вашингтоном военной помощи, написал корреспондент издания Responsible Statecraft Блейз Малли. По его словам, несмотря на первоначальный оптимизм после одобрения американской помощи Киеву, среди аналитиков и чиновников в США в последнее время всё больше укрепляется мнение, что эти средства могут не переломить ход конфликта.