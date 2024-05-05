Киев, 5 мая, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Паника из-за проблем на фронте и недовольства населения началась в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 4 мая заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, оппозиционный политик, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как отметил Дубинский, у неравнодушной общественности возникли вопросы в связи с с интервью замначальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого и замминистра обороны Александра Павлюка. Первый указал, что ВСУ не в состоянии выйти на границы 1991 года, а второй анонсировал наступление на Харьков и Сумы.

При этом руководство Украины делает вид, что никаких уступок с целью заключения мира не сделает, а цель Киева — выход на границы 1991 года.

Как отметил Дубинский, официальные коммуникации последних недель превратились в «сплошной треш», который политик сравнил с пожаром, когда все бегут в разные стороны и зачастую говорят противоположные вещи. По мнению депутата, это признак того, что у руководства страны паника.

Дубинский напомнил про публикации в западных СМИ о риске потери территорий Киевом в результате отступления ВСУ. При этом, по словам депутата, в офисе главы киевского режима не знают, как организовать и провести массовую мобилизацию украинцев.

Также Дубинский отмечает, что «население бузит», уровень недовольства руководством Украины зашкаливает и успокоить людей запретом соцсетей уже не получится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что советник президента США Джейк Салливан признал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи Украине не помешает ВС России добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем. В свою очередь, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что без военной помощи Запада Украина капитулирует в течение двух недель.