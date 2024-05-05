Москва, 5 мая, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, и её супруг Артём на данный момент не имеют каких-либо задолженностей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), заявил их адвокат Константин Третьяков.

Сергей Карпухин/ТАСС Блогеры Артём и Валерия Чекалины

«Ситуация простая: они подали декларацию за 2023 год, соответственно, в системе ФНС отразилась сумма к оплате. Срок уплаты налога до 15 июля. Новых долгов у них в данный момент нет», — приводит слова юриста «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что ООО «Би Фит», принадлежащее Валерии Чекалиной, задолжало «Темполайн Логистика» свыше 22 млн рублей за логистические услуги. В рамках судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению. Чекалина и её компания обязались до 31 мая погасить задолженность в размере 22,5 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта 2023 года в отношении Валерии и Артёма Чекалиных возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей. Кроме того, по версии следствия, блогеры легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путём. Им назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемые признали вину. Адвокат Чекалиных Константин Третьяков 19 ноября сообщил, что пара выплатила 500 млн рублей иполностью погасила долг перед ФНС с учётом доначислений пени и штрафа. Позднее с них сняли все ограничения.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин подтвердил, что семья Чекалиных погасила задолженность по налогам. Их адвокат 29 декабря сообщил, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов прекращено.