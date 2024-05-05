Париж, 5 мая, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Мощность, дальность и потенциал российских баллистических ракет подвергают страны Европы опасности. С таким утверждению в интервью французской газете La Tribune выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«На Украине на карту поставлена безопасность европейцев, потому что она находится в 1,5 тыс. километров от наших границ. Если Россия победит, то в следующую же секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране», — заявил президент Пятой республики.

При этом в том же интервью Макрон выступил за продолжение диалога с Россией. По его словам, отказ от переговоров с Москвой будет означать для Европы отказ от мира и безопасности.

Ранее колумнист газеты Financial Times Саймон Купер заявил, что в странах Восточной Европы начали задумываться о возможности нападения на Россию, поскольку там опасаются внезапного якобы вторжения российских сил.

Как предавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно называла необоснованными заявления Запада о якобы имеющих у России планах после Украины напасть на Европу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что в ЕвропеРоссия никому не представляет угрозы. Владимир Путин, в свою очередь, подчёркивал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Кроме того, у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.